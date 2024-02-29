Emine Ün: Kızımla yaş farkımız belli olmuyor, genç gösteriyorum
Emine Ün son olarak kızı Duru ile birlikte katıldıkları etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emine Ün, kızı Duru ile benzerliği hakkında konuştu. Ün, "Kızımla benzerliğimizi ben de çok seviyorum" dedi.
Emine Ün'ün 2004-2009 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Emre Kınay'dan Duru adında bir kızı olmuştu.
Milliyet'in haberine göre Emine Ün ve kızı Duru Kınay, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Gazeteciler ile sohbet eden Emine Ün, kızı Duru ile benzerliği hakkında konuştu.
"ARKADAŞ GİBİYİZ ONUNLA"
Ün, "Kızımla benzerliğimizi ben de çok seviyorum. Yaş farkımız belli olmuyor çünkü biraz ben genç gösteriyorum galiba. Arkadaş gibiyiz biz onunla" diyerek gülümsedi.
"ANNEME ÖZENİYORUM"
Kızı Duru ise, "Ben üniversite hazırlığındayım şu an. Annem'e özeniyorum ben de. Ama tam olarak o yolda ilerleyeceğimi de söyleyemem. Annem ve babamı örnek alıyorum. Oyunculuk teklifleri de geldi ama okulum var şu an. Üniversiteye gideceğim, Londra'ya oradan dönünce bakacağız" dedi.