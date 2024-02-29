Emine Ün: Kızımla yaş farkımız belli olmuyor, genç gösteriyorum

"ANNEME ÖZENİYORUM"

Kızı Duru ise, "Ben üniversite hazırlığındayım şu an. Annem'e özeniyorum ben de. Ama tam olarak o yolda ilerleyeceğimi de söyleyemem. Annem ve babamı örnek alıyorum. Oyunculuk teklifleri de geldi ama okulum var şu an. Üniversiteye gideceğim, Londra'ya oradan dönünce bakacağız" dedi.