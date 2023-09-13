Emine Ün kızıyla pozunu paylaştı: Biri ikiz mi dedi?

Emine Ün ile Emre Kınay, 2003 yılında nikâh masasına oturmuş, 2004'te Duru adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Oyuncu çift, evliliklerini 2009'da sonlandırma kararı almıştı.

KIZIYLA POZU BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medyanın aktif ismi Emine Ün, kızıyla pozunu, "Biri ikiz mi dedi? Benim kalbimsin" notuyla paylaştı. Duru Kınay ile Emine Ün'ün sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf büyük beğeni aldı.