Emine Ün ve kızına 'ikiz gibisiniz' yorumları yağdı
Ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabından kızı Duru Kınay ile paylaştığı son fotoğraflarla yine gündem oldu. Anne-kızın arasındaki inanılmaz benzerlik, takipçilerini bir kez daha hayran bıraktı.
1 / 5
47 yaşındaki eski manken ve oyuncu Emine Ün, yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
2 / 5
Ün son olarak kızı Duru Ün ile yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
3 / 5
“İyi ki doğdun annem, iyi ki varsın” sözleriyle annesine seslenen Duru Kınay, hem yeni hem de yıllar önceki fotoğraflarını paylaşarak anne-kızın özel bağını gözler önüne serdi.
4 / 5
Emine Ün de kızının bu anlamlı kutlamasına kayıtsız kalmadı ve “Aşkım, her şeyim” sözleriyle yanıt verdi.