Emine Ün ve kızına 'ikiz gibisiniz' yorumları yağdı

Ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabından kızı Duru Kınay ile paylaştığı son fotoğraflarla yine gündem oldu. Anne-kızın arasındaki inanılmaz benzerlik, takipçilerini bir kez daha hayran bıraktı.

Emine Ün ve kızına 'ikiz gibisiniz' yorumları yağdı - Resim : 1

47 yaşındaki eski manken ve oyuncu Emine Ün, yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 

Emine Ün ve kızına 'ikiz gibisiniz' yorumları yağdı - Resim : 2

Ün son olarak kızı Duru Ün ile yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Emine Ün ve kızına 'ikiz gibisiniz' yorumları yağdı - Resim : 3

“İyi ki doğdun annem, iyi ki varsın” sözleriyle annesine seslenen Duru Kınay, hem yeni hem de yıllar önceki fotoğraflarını paylaşarak anne-kızın özel bağını gözler önüne serdi.

Emine Ün ve kızına 'ikiz gibisiniz' yorumları yağdı - Resim : 4

Emine Ün de kızının bu anlamlı kutlamasına kayıtsız kalmadı ve “Aşkım, her şeyim” sözleriyle yanıt verdi.