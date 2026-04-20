Eminem ikinci torununa kavuştu: Ünlü rapçinin kızı Alaina Scott, bebeğini kucağına aldı
Dünyaca ünlü rapçi Eminem, kızı Alaina Scott’ın anne olmasıyla ikinci kez dede olma sevinci yaşadı. Yeni doğan bebeğe verilen isim ise ailenin geçmişine anlamlı bir saygı duruşu niteliği taşıyor.
Dünyaca ünlü rap yıldızı Eminem’in 2000’li yılların başında evlat edindiği ve öz kızı gibi büyüttüğü Alaina Scott, anne olmanın heyecanını yaşıyor. 2023 yılında yedi yıllık sevgilisi Matt Moeller ile görkemli bir törenle dünyaevine giren Scott, geçtiğimiz salı günü ilk çocuğunu kucağına aldı. Scottie Marie adı verilen bebeğin doğumuyla birlikte; Hailie Jade, Alaina ve Stevie adında üç çocuğu olan Eminem, 2025’te dünyaya gelen Elliot’ın ardından ikinci kez dede olma sevincini yaşadı.
"O BENİM HER ŞEYİM"
Alaina Scott, biyolojik annesi olan ve 2016 yılında hayatını kaybeden Dawn Scott’a (Eminem’in eski eşi Kim Scott’ın ikiz kardeşi) bir saygı duruşu niteliği taşıyan bebek müjdesini sosyal medya üzerinden şu sözlerle duyurdu:
“Bedenimin dışındaki kalbim. O benim her şeyim, hatta çok daha fazlası.
Scottie Marie Moeller 14.04.26 tarihinde dünyaya geldi. Dünyaya hoş geldin tatlı sevgilim️.”
İSMİN ARKASINDAKİ ANLAMLI HİKAYE
Scott, kızına verdiği ismin sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda aile bağlarına bir saygı duruşu olduğunu belirtti. Bebeğine "Scottie" ismini seçerek, biyolojik annesi Dawn Scott ve teyzesi Kim Scott’ın ortak soyadlarını yaşatmayı amaçlayan yeni anne, bu derin bağı şu sözlerle paylaştı:
“Scottie, 'Scott kardeşlerin' onuruna. İsme ve hayatıma bu kadar anlam katan kadınlar için. Umarım o da şimdi isme kendi anlamını katar ve annesi, babası ve teyzeleri tarafından ne kadar sevildiğini her zaman bilir.”
EMİNEM VE ÇOCUKLARI
Eminem, sadakati ve korumacı tavrıyla şekillendirdiği aile yapısıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Sanatçının; eski eşi Kim Scott ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Hailie Jade (30), baldızı Dawn Scott'ın kızı olan ve yasal olarak evlat edindiği Alaina Scott (33) ile yine evlat edindiği Stevie (24) olmak üzere toplam üç çocuğu bulunuyor.
Alaina’nın annesi Dawn Scott, madde bağımlılığıyla geçen zorlu yılların ardından 2016 yılında yaşamını yitirmiş; Eminem bu süreçte Alaina’yı tamamen kendi kanatları altına almıştı.