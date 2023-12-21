Emir Ersoy-Gökçe Bahadır çiftinin acı günü
Emir Ersoy'un annesi Gökçe Bahadır'ın kayınvalidesi Tülin Ersoy, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören 74 yaşındaki Emir Ersoy'un annesi Tülin Ersoy, vefat etti.
"Mavişimiz Tülin Ersoy'u kaybettik"
Emir Ersoy, sosyal medya paylaşımına, "Canımız annemiz, mavişimiz Tülin Ersoy'u kaybettik" mesajını yazdı.
Ersoy'un cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Erenköy Galippaşa Camii'nden kaldırılacak. Tülin Ersoy'un cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Emir Ersoy, 2017'de ise 'Kalipso Kralı' lakaplı babası Metin Ersoy'un kaybını yaşamıştı.