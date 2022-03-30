Emirhan Özhan ile Ferah Zeydan'ın yeni düeti: 'Derman'

Emirhan Özhan yepyeni single’ı 'Derman' müzikseverlerle buluşuyor. 'Derman' adlı şarkısının söz ve müziği Emirhan Özhan ve Ferah Zeydan ait. Parçanın mix, mastering ve aranjesi ise Baran Özhan tarafından yapıldı.

Ferah Zeydan şarkıya eşlik etti

Şarkıya "Ferah Zeydan" da eşlik ediyor. Emirhan Özhan, bu düete ilişkin: " Çok heyecanlıyız. Şarkıma güzel sesiyle eşlik eden Ferah ile çok içimize sinen bir çalışma oldu. Arkadaşım Ferah’ın da bu projede yer alması ayrı bir renk kattı ”dedi.