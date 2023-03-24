Emma Heming Willis eşi Bruce Willis ile nikah tazeledi! O anları sosyal medyadan paylaştılar

Bu yıl şubatta Willis'in ailesi, bilişsel bir rahatsızlık olan ve daha önce konan afazi teşhisinin frontotemporal demansa dönüştüğünü açıklamıştı. Willis ailesi, internetten yaptığı bir paylaşımda "Artık elimizde daha net bir teşhis var: frontotemporal demans (FTD diye biliniyor)" diye yazmıştı. 'Frontotemporal demans' ile mücadele eden Bruce Willis'in eşi Emma Heming, 10'uncu evlilik yıl dönümlerinde nikâh tazelediklerini açıkladı.

NİKAH TAZELEDİLER

Emma Heming, sosyal medya hesabından arkadaşları ve ailelerinin eşlik ettiği törenin videosunu yayımladı.

Videoda, Bruce Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarının da yer aldığı görüldü.

Emma Heming, gönderisine "10'uncu evlilik yıl dönümümüzde, 2009'da 'Evet' dediğimiz yerde evlilik yeminlerimizi tazelemeye karar vermiştik" notunu düştü.