Emma Stone, Bugonia galasında: 2025 Venedik Film Festivali stili

2025 Venedik Film Festivali kapılarını açtı. 82'nci kez düzenlenen etkinlik, kırmızı halıda ünlü geçidine sahne oldu.

BUGONIA GALASINDA: FULL LOOK

Emma Stone, Bugonia filminin galasında kırmızı halıda Louis Vuitton imzalı zarif bir görünümle yer aldı. Oyuncunun işlemeli tül detaylara sahip bustiyer elbisesi, ince askıları ve bükümlü balon eteği dikkat çekti.

MÜCEVHER TERCİHİ KOLEKSİYONDAN

Stone’un mücevher tercihleri ise Louis Vuitton High Jewelry koleksiyonunun heykelsi tasarımlarından yana oldu. Awakened Hands, Awakened Minds koleksiyonundan 1.07 karatlık LV Monogram Star kesim pırlantayla taçlandırılmış Perception yüzük, klasik şıklığın modern bir yorumu olarak öne çıkıyor. Deep Time koleksiyonuna ait, toplam 2.33 karat değerinde 9 yuvarlak kesim turuncu taşlarla işlenmiş Rupture earcuff ise görünümüne avangart bir ışıltı katıyor.

Oyuncunun güzellik detaylarında ise La Beauté Louis Vuitton’un rafine dokunuşu hissediliyor. Dudaklarda, LV Rouge’un sıcak tonlardan Dune Explorer rengi tercih edilerek doğal ama etkileyici bir bitiş sağlanıyor.