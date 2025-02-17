Emma Stone, pop-corn temalı ilginç stiliyle gündem oldu

ABD'li oyuncu Emma Stone, dün akşam katıldığı davette pop-corn temalı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Emma Stone, pop-corn temalı ilginç stiliyle gündem oldu - Resim : 1

36 yaşındaki oyuncu Emma Stone, sevgilisi Dave McCary ile birlikte Saturday Night Live programının 50. yıl dönümü için düzenlenen etkinliğe katıldı. 

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Emma Stone, pop-corn temalı ilginç stiliyle gündem oldu - Resim : 2

ABD'li oyuncu dün akşam katıldığı davette pop-corn temalı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. 

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Emma Stone, pop-corn temalı ilginç stiliyle gündem oldu - Resim : 3

Kırmızı halıda Louis Vuitton imzalı kırmızı bir elbise giyen oyuncunun cebindeki patlamış mısırlar dikkatlerden kaçmadı. 

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Emma Stone, pop-corn temalı ilginç stiliyle gündem oldu - Resim : 4

Oscar ödüllü oyuncu, elinde tuttuğu patlamış mısır kovasıyla ilgi odağı oldu. 