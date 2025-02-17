Emma Stone, pop-corn temalı ilginç stiliyle gündem oldu
ABD'li oyuncu Emma Stone, dün akşam katıldığı davette pop-corn temalı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
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36 yaşındaki oyuncu Emma Stone, sevgilisi Dave McCary ile birlikte Saturday Night Live programının 50. yıl dönümü için düzenlenen etkinliğe katıldı.
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ABD'li oyuncu dün akşam katıldığı davette pop-corn temalı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
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Kırmızı halıda Louis Vuitton imzalı kırmızı bir elbise giyen oyuncunun cebindeki patlamış mısırlar dikkatlerden kaçmadı.
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Oscar ödüllü oyuncu, elinde tuttuğu patlamış mısır kovasıyla ilgi odağı oldu.