Emmy ödüllü komedyen Louie Anderson 68 yaşında hayatını kaybetti

Baskets dizisinde Mom Baskets rolüyle izleyici karşısına çıkan, kendi çocukluğunu anlattığı "Life with Louie" adlı çizgi film programıyla da tanınan ünlü komedyen Louie Anderson lenfoma kanseri sonucu yaşamını yitirdi.

Gazeteci Glenn Schwartz, komedyenin Las Vegas'taki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Anderson, Baskets dizisi ile Emmy ödülü kazanmıştı.

Anderson, kariyeri boyunca Anderson Amerika'nın en sevilen komedyenlerinden biri olarak tanındı. Anderson'a Comedy Central tarafından "Tüm Zamanların En İyi 100 Stand-Up Komedyeninden Biri" unvanı verilmişti.