Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi

'Brooklyn Nine-Nine', 'Homicide', 'Life on Street' ve 'Glory' adlı yapımlarda rol alan Andre Braugher'dan acı haber geldi. Kariyeri boyunca sıklıkla polis memuru rollerini canlandıran Braugher'in 61 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Braugher'in basın sözcüsü Jennifer Allen, Associated Press'e yaptığı açıklamada aktörün geçirdiği kısa bir hastalıktan sonra öldüğünü söyledi.

2 EMMY ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

Andre Braugher, 1998 yılında NBC'de yayınlanan "Homicide: Life on the Street" dizisinde canlandırdığı Dedektif Frank Pembleton rolüyle, Emmy Ödülü'nün sahibi oldu.

Usta aktör ikinci Emmy ödülünü ise 2006'da "Thief" adlı dizisiyle kazandı.

Braugher toplamda 11 Emmy ödülüne aday gösterildi.

Yıllar sonra, Andy Samberg'in başrolünü oynadığı "Brooklyn Nine-Nine" da Komiser Ray Holt rolüyle komediye geçiş yaptı.

Dizi 2013'ten 2021'e kadar NBC'de sekiz sezon boyunca devam etti.