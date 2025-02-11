Emre Altuğ, 70 yıllık pop müzik yolculuğuna çıkarıyor

Emre Altuğ, Bir Pop Masalı projesiyle Türk pop müziğinin 70 yıllık serüvenini tek bir gecede sahneye taşıyor. ‘Bak Bir Varmış Bir Yokmuş’tan ‘Sessiz Gemi’ye, ‘Kim Ne Derse Desin’den ‘Senden Benden Bizden’e kadar hafızalara kazınmış eserlerle müzikseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak olan bu görkemli gecede, Altuğ’a geniş bir sanatçı ekibi eşlik edecek. 20 kişilik ‘big band’ orkestrası, 40 kişiden oluşan kadın korosu ve 10 kişilik dans ekibiyle Zorlu PSM, tam anlamıyla bir müzik şölenine dönüşecek.