Emre Altuğ: Bıyıkları yeni terlemiş bir ben...

Emre Altuğ'dan nostaljik paylaşım. Emre Altuğ, yıllar önce çekilen bu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Altuğ, gönderisine, "Buraya bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum... 1986 ya da 87 yılında, şimdi AVM olan okulumda... Şişli Terakki Lisesi... Nasıl? #tbt..." notunu düştü. Takipçileri ise Emre Altuğ'un paylaşımına, "Hiç değişmemişsiniz" şeklinde yorumlarda bulundu.