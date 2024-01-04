Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile biten evliliği hakkında ilk kez konuştu: Niye beceremedik diye takılmıştım

Katarsis’te Gökhan Çınar’ın konuğu olan Emre Altuğ hayatının dönüm noktalarını, evliliği ve ayrılığına dair detayları anlattı.

"Biz çok severek evlendik"

Çağla Şıkel’den sonra bir daha evlenmeyen Altuğ, "O düşüş dönemini annemin ölümüyle yaşadım. ilk önce boşandım arkasından annem öldü. Çok kötü hissettiğim anlar oldu, ama ben bunu da çok fazla paylaşmam.

Biz çok severek evlendik, bilinçli isteyerek mutlu bir evliliğimiz oldu. Mutluyduk, benim o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok!" dedi.

"Beceremedik"

Altuğ, evliliğine dair "Bir kızgınlığım, küskünlüğüm de yok, ilk başta niye beceremedik diye takılmıştım, bu beni bir süre oyaladı. Sonra dedim ki onu beceremediysek bunu becerelim.

"6 ayımı aldı"

Egolarımızın esiri olmadık, kendimizi düşünmedik çocuklarımız ön planda oldu. Bir kişi olarak düşünmeye başlamam 6 ayımı aldı." ifadelerini kullandı.