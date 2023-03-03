Emre Altuğ oğlunun doğum gününü kutladı: "Uzay'ım iyi ki doğdun"

Emre Altuğ, 2008 yılında manken Çağla Şıkel ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2015'te boşanmıştı. Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor. Altuğ son olarak 11 yaşına basan küçük oğlu Uzay'ın doğum gününü duygusal bir paylaşım ile kutladı.

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI



Yalı Çapkını adlı dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ, 2012 doğumlu küçük oğlu Uzay Tuncer Altuğ'un doğum gününü bir paylaşımla kutladı. Oğlunun fotoğrafını paylaşıp "Canım oğlum, küçük prensim, Uzay’ım iyi ki doğdu" yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Emre Altuğ (@emrealtug)'in paylaştığı bir gönderi

"HABERİN OLSUN"

Eski eşi Çağla Şıkel ise bu paylaşımı görünce "Bugün okula gitmedik haberin olsun" yorumunu yaptı.