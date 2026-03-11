Emre Altuğ'dan itiraf: Yakışıklılığım yüzünden çok rol kaçırdım
Müzik ve oyunculuk kariyerindeki istikrarıyla tanınan Emre Altuğ, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Altuğ, dış görünüşünün kariyerindeki etkilerinden ticari kayıplarına kadar pek çok konuyu içtenlikle paylaştı. İşte detaylar...
Emre Altuğ katıldığı programda oyuncu olarak yaşadığı bir engeli paylaştı. Yakışıklılığının bazen yeteneğinin önüne geçtiğini belirten sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:
“Bu yüzden istediğim çok rol kaçırdım. ‘Eve Giden Yol’ filminde kötü adamı oynayacaktım. Yapımcı karşı çıkmış; ‘Bu adamdan kötü adam mı olur’ diye. ‘Kendimi çirkinleştireceğim’ dedim. Ne yapıp edip oynadım onu. Ama her zaman öyle ikna edebileceğim hoca çıkmıyor karşıma. Oyuncu da karakter oynamak istiyor. O zaman işte bu biraz ayağına dolanıyor.”
SEZEN AKSU VE KARİYERİNİN BAŞLANGICI
1999 yılında ‘İbret-i Alem’ albümüyle müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalayan Emre Altuğ, bu yolculuğun mimarının Sezen Aksu olduğunu söyledi. Kariyerinin kırılma noktasını şu cümlelerle özetledi:
“1996 yılında Sezen’le açık hava konserleri yapıyorduk. Bana ‘Sana albüm yapalım’ dedi. ‘Yok, oyuncu olacağım’ diye karşılık verdim. O da ‘Delirmiş bu. Sen içindekini görmüyorsun’ dedi. Sonra gaza gelip gitarı elime aldım. O gün ilk defa beste yaptım. O zaman albüm yapabilirim diye düşünmeye başladım."
"BU ŞARKIYI SENİN İÇİN YAPTIM"
Altuğ, kariyerinin dönüm noktası olan o süreci anlatırken sözlerine şöyle devam etti: "Sezen Aksu ve Onno Tunç ile toplantı yapmak için randevulaştık. Hatta o gün Sezen ‘Bak bu şarkıyı senin için yaptım. Sen söyleyeceksin bunu’ demişti. O da ‘Hey Seni Yerler’ şarkısıydı. Ama o şarkının ilk hali ‘Kız Seni Yerler’di. Fakat biz o toplantıyı yapmadan evvel maalesef Onno uçak kazası geçirdi. Aramızdan ayrıldı. Çok üzücü bir dönemdi hepimiz için. Tabii öyle olunca Sezen Aksu iptal oldu. Ben de iptal oldum ama sonra beste yapmaya devam ettim. Sonra Topkapı Müzik’le anlaştım ve ‘İbret-i Alem’ çıktı.”
“STAR KAVRAMI İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİ SEVMİYORUM”
Popüler kültürün sunduğu "star" imajına hiçbir zaman yakın hissetmediğini belirten Altuğ, hayatın içinde sadeliği tercih ettiğini vurguladı:
“Star kavramı için yapılması gerekenleri sevmiyorum. Bu bir seçimdir, asla kimseyi bu konuyla ilgili suçlamam. Ama ben onu seçemem. Benim için starlık varsa o starlık sahnede olur. Ama hayatın içinde sevmiyorum. Daha sade yaşamayı, daha sıradan yaşamayı daha çok seviyorum.”