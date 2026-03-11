Emre Altuğ'dan itiraf: Yakışıklılığım yüzünden çok rol kaçırdım

"BU ŞARKIYI SENİN İÇİN YAPTIM"



Altuğ, kariyerinin dönüm noktası olan o süreci anlatırken sözlerine şöyle devam etti: "Sezen Aksu ve Onno Tunç ile toplantı yapmak için randevulaştık. Hatta o gün Sezen ‘Bak bu şarkıyı senin için yaptım. Sen söyleyeceksin bunu’ demişti. O da ‘Hey Seni Yerler’ şarkısıydı. Ama o şarkının ilk hali ‘Kız Seni Yerler’di. Fakat biz o toplantıyı yapmadan evvel maalesef Onno uçak kazası geçirdi. Aramızdan ayrıldı. Çok üzücü bir dönemdi hepimiz için. Tabii öyle olunca Sezen Aksu iptal oldu. Ben de iptal oldum ama sonra beste yapmaya devam ettim. Sonra Topkapı Müzik’le anlaştım ve ‘İbret-i Alem’ çıktı.”