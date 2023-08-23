Emre Altuğ'dan "Yalı Çapkını" paylaşımı: Gel bakalım Orhan

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Star TV'nin reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Ünlü oyuncu Emre Altuğ yeni sezonu merakla beklenen Yalı Çapkını dizisiyle ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

"GEL BAKALIM ESKİ DOSTUM ORHAN"

Çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması beklenen "Yalı Çapkını"nda "Orhan Korhan" karakterine hayat veren Emre Altuğ, senaryo okuduğu anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, 37. bölüm senaryosunun fotoğrafına "Gel bakalım eski dostum Orhan" notunu düştü.

YENİ SEZON ÖNCESİ SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan "Yalı Çapkını" dizisinde yeni sezon öncesi senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti.