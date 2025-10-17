Emre Karayel ikinci kez baba oldu

Oyuncu Emre Karayel, Kasım 2020’de iç mimar Gizem Demirci ile sekiz yıllık birlikteliğin ardından dünyaevine girmişti. Evlendikten iki yıl sonra çift ilk çocukları Can’ı kucaklarına almıştı.

Karayel ve Demirci'den ikinci bebek müjdesi gelmişti. Çift, dört gözle bekledikleri ikinci çocuklarına bugün kavuştu.

"GELDİ İKİNCİ PAŞAM"

Ünlü oyuncu, hastaneden paylaştığı fotoğrafa 'Geldi ikinci paşam' notunu düştü. Çiftin, erkek çocuklarına İlke Cihan adını koydukları öğrenildi.