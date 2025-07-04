Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

El Değmemiş Aşk, Düğüm Salonu, Söz Vermiştin, 1 Erkek 1 Kadın ve Son Yaz gibi projelerle tanınan başarılı oyuncu Emre Karayel, 2020 yılında iç mimar Gizem Demirci ile hayatını birleştirmişti. Çift, Ocak 2022’de ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Karayel çifti, katıldıkları Gözde Gündüzlü'nün YouTube kanalındaki Palavra adlı programda ikinci bebek müjdesini verdi. Ünlü çift, ilk çocuklarının ardından yeniden erkek bebek beklediklerini duyurarak sevenlerini sevince boğdu.

Emre Karayel ve Gizem Demirci’nin bu güzel haberi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Öte yandan çiftin oğulları Can, geçtiğimiz aylarda 3'üncü yaşına bastı. Emre Karayel ile Gizem Demirci çiftinin oğlulları Can, 3'üncü yaşına bastı. Karayel'den paylaşım gecikmedi.Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğraflara; "İyi ki doğdun, iyi ki varsın canımız cancanımız" notunu düştü.