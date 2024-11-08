Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru aşkını ilan etti

Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay, futbolcu Emirhan Çalışkan ile aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 5
Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru aşkını ilan etti - Resim : 1

Eski model Emine Ün'ün, oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

2 / 5
Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru aşkını ilan etti - Resim : 2

19 yaşındaki kızı Duru Kınay, İstanbul Beylikdüzüspor'un futbolcusu Emirhan Çalışkan ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

3 / 5
Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru aşkını ilan etti - Resim : 3

Futbolcu ve oyuncu Çalışkan ile aşk yaşadığını ilan eden Kınay'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

4 / 5
Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru aşkını ilan etti - Resim : 4

Kınay'ın paylaşımına annesi Emine Ün’den destek geldi. Ünlü oyuncu, kızının fotoğraflarının altına kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.