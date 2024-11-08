Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru aşkını ilan etti
Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay, futbolcu Emirhan Çalışkan ile aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.
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Eski model Emine Ün'ün, oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
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19 yaşındaki kızı Duru Kınay, İstanbul Beylikdüzüspor'un futbolcusu Emirhan Çalışkan ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Futbolcu ve oyuncu Çalışkan ile aşk yaşadığını ilan eden Kınay'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.
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Kınay'ın paylaşımına annesi Emine Ün’den destek geldi. Ünlü oyuncu, kızının fotoğraflarının altına kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.