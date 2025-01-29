Emre Kınay'ın yeni mesleği belli oldu
Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Emre Kınay, kariyerinde büyük bir değişikliğe giderek Londra'da emlak sektörüne adım attı.
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Kariyerine bambaşka bir alanda devam etme kararı alan oyuncunun çoğu zaman Londra'da yaşadığı ve buradaki yeni projeleri Türklere tanıttığı belirtildi.
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Kınay, 2 yıl önce sahibi olduğu Duru Tiyatro’nun bir şubesini Londra’da açmış ve burada oyunculuk eğitimleri vermeye başlamıştı. Londra’da sanata olan katkısını devam ettirirken, emlak sektöründe de yeni bir adım atması dikkat çekti.
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Londra'daki hayatından memnun olan 54 yaşındaki oyuncu, kariyerine bambaşka bir alanda devam etmeye karar verdi ve Londra merkezli bir emlak firmasında “iş geliştirme müdürü” olarak çalışmaya başladı.
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Kınay, Londra'daki yeni projeleri Türklere tanıtıyor.