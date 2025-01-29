Emre Kınay'ın yeni mesleği belli oldu

Kınay, 2 yıl önce sahibi olduğu Duru Tiyatro’nun bir şubesini Londra’da açmış ve burada oyunculuk eğitimleri vermeye başlamıştı. Londra’da sanata olan katkısını devam ettirirken, emlak sektöründe de yeni bir adım atması dikkat çekti.