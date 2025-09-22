Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlendiği gün YouTube kanalındaki tüm videolarını sildi

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan, hayatını Halil Ünlü ile birleştirdi. Enes Batur ise evlilik haberinin ardından YouTube hesabından son 6 yıla ait tüm videolarını silmesi ile gündeme geldi.

1 / 5
Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlendiği gün YouTube kanalındaki tüm videolarını sildi - Resim : 1

 Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan 5 yıldır sevgili olduğu Halil Ünlü ile dünyaevine girdi. Çift hayatlarını Antalya'da birleştirme kararı aldı.

2 / 5
Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlendiği gün YouTube kanalındaki tüm videolarını sildi - Resim : 2

Başak Karahan'ın evlendiği gün Enes Batur yine paylaşımlarda bulundu. 

3 / 5
Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlendiği gün YouTube kanalındaki tüm videolarını sildi - Resim : 3

Youtube hesabından son 6 yıldır eklediği  videoları kaldıran Batur, Instagram hesabından da paylaşım yaptı.

4 / 5
Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlendiği gün YouTube kanalındaki tüm videolarını sildi - Resim : 4

Bir fotoğraf karesine yer veren Batur'un paylaşımında, "Diğer dünyalarla evlen" yazıyor.