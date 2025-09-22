Anasayfa Magazin Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlendiği gün YouTube kanalındaki tüm videolarını sildi
Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan, hayatını Halil Ünlü ile birleştirdi. Enes Batur ise evlilik haberinin ardından YouTube hesabından son 6 yıla ait tüm videolarını silmesi ile gündeme geldi.
Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan 5 yıldır sevgili olduğu Halil Ünlü ile dünyaevine girdi. Çift hayatlarını Antalya'da birleştirme kararı aldı.
Başak Karahan'ın evlendiği gün Enes Batur yine paylaşımlarda bulundu.
Youtube hesabından son 6 yıldır eklediği videoları kaldıran Batur, Instagram hesabından da paylaşım yaptı.
Bir fotoğraf karesine yer veren Batur'un paylaşımında, "Diğer dünyalarla evlen" yazıyor.