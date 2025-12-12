Başak Karahan hamile olduğunu duyurdu

Geçtiğimiz aylarda Halil Ünlü ile evlenen ve bir dönem Enes Batur ile sevgili olan sosyal medya fenomeni Başak Karahan, hamile olduğunu duyurdu.

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan, eylül ayında hayatını Halil Ünlü ile birleştirmişti. 

Başak Karahan, 3 ay sonra bu kez sevenlerini heyecanlandıran bir haberi  paylaştı.

Fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hamile olduğunu duyurarak mutluluğunu şu sözlerle paylaştı; "Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz… Artık 3 kişiyiz."

BAŞAK KARAHAN KİMDİR?

Başak Karahan, 3 Ağustos 1998'de Antalya'da doğmuş bir sosyal medya fenomeni, YouTuber ve oyuncudur. Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur ve YouTube videolarıyla geniş bir kitleye ulaşmıştır. 