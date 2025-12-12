Başak Karahan hamile olduğunu duyurdu

1 / 6
Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan, eylül ayında hayatını Halil Ünlü ile birleştirmişti.
2 / 6
Başak Karahan, 3 ay sonra bu kez sevenlerini heyecanlandıran bir haberi paylaştı.
3 / 6
Fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hamile olduğunu duyurarak mutluluğunu şu sözlerle paylaştı; "Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz… Artık 3 kişiyiz."
4 / 6
BAŞAK KARAHAN KİMDİR?
Başak Karahan, 3 Ağustos 1998'de Antalya'da doğmuş bir sosyal medya fenomeni, YouTuber ve oyuncudur. Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur ve YouTube videolarıyla geniş bir kitleye ulaşmıştır.