Eylül Tumbar'dan evlilik sorusuna yanıt

‘Kendi Düşen Ağlamaz’ ve ‘Yalan’ dizilerindeki performansıyla beğeni toplayan Eylül Tumbar ile eski rol arkadaşı Enes Koçak, bugünlerde magazin gündeminin en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Tumbar, özel hayatına dair merak edilen 'evlilik sorularını' net bir dille yanıtlayarak önceliklerinin altını çizdi.



‘Kendi Düşen Ağlamaz’ dizisinde başrolü paylaşan Enes Koçak ve Eylül Tumbar’ın, yıllar önce set arkadaşlığıyla temelleri atılan ilişkisi bugünlerde hayranlarının ilgiyle takip ettiği bir aşka dönüşmüş durumda.





"HER ŞEY YOLUNDA"

Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre; yeni yılı Enes Koçak ile karşılayan Eylül Tumbar, kış tatili rotalarını Kayseri olarak belirlediklerini şu sözlerle dile getirdi: Kayseri’ye kayağa gittik. Birlikte güzel zaman geçirdik. O da çalışıyor, her şey yolunda.

"GENCİZ, ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

“Sürpriz bir evlilik teklifi beklediniz mi?” sorusuna da içtenlikle yanıt veren Eylül Tumbar, hayatlarının merkezinde şu an sadece iş ve üretim olduğunu vurguladı. Evlilik söylentilerine net bir mesafe koyan oyuncu, önceliklerini şu sözlerle ifade etti: “Yok, hiç öyle bir şey olmadı. Şu anda evlilik düşünmüyoruz. Hepimiz kariyerimize odaklandığımız bir dönemdeyiz. Genciz, çalışmak istiyoruz.”