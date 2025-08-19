Enes Koçak'tan sevgilisi Eylül Tumbar'a aşk dolu kutlama: "İyi ki"

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu Eylül Tumbar ve sevgilisi Enes Koçak'ın ilişkisi tam gaz devam ediyor. Yaz tatilini Bodrum'da geçiren çift, geçtiğimiz günlerde Yalıkavak'ta birlikte görüntülenmişti. Tumbar (23) ve Koçak (26), aşk dolu paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Eylül Tumbar'ın 19 Ağustos'ta 23 yaşına basmasıyla, sevgilisi Enes Koçak sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Koçak, Tumbar'ın doğum gününü "İyi ki" notuyla kutlayarak ilişkilerindeki mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tüm bu mutlu anların yanı sıra, Eylül Tumbar'ın yaşadığı üzücü bir olay da gündeme gelmişti. Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde amcasını kaybettiğini duyurmuştu. Bu acı haber, sosyal medyada uzun süre konuşulmuş ve Tumbar'a çok sayıda taziye mesajı gelmişti.