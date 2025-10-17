'Enfes Bir Akşam' oyuncusu İsmail Demirci: Çiçek almak istiyorum ama aklıma gelmiyor
Netflix’in iddialı yeni dizisi "Enfes Bir Akşam" ile gündemde olan başarılı oyuncu İsmail Demirci, meslektaşı Ahmet Mümtaz Taylan’ın YouTube kanalında yaptığı samimi itirafla dikkat çekti.
Netflix Türkiye, son dönemdeki en iddialı yerli yapımlarından biri olan “Enfes Bir Akşam” dizisini izleyiciyle buluşturdu. Başrollerini, ekranların sevilen ve güçlü isimleri Engin AkyürekAslı Enver, İsmail Demirci'nin paylaştığı dizi, sadece romantik bir dramanın ötesine geçerek, modern Türkiye’nin en derin sosyal çatışmalarından birini, “eski para” ve “yeni para”nın savaşını merkeze alıyor.
İsmail Demirci, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu ‘Empati’ programında eşi Hande Soral’la ilişkisini anlattı. Ünlü oyuncu, eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: “Hande’ye âşık olma sebeplerimden biri şuydu; huysuzluk yaptığımda başkaları sinirlenip benimle kavga ederken, Hande bana güldü. ‘Oğlum ne yapıyorsun?’ dedi. Ve bu çok hoşuma gitti. Ben de huysuzluklarımı törpülemeye başladım.”
"ÇİÇEK ALMAK AKLIMA GELMİYOR"
“İyi bir âşık mısın?” sorusuna “Değilim” yanıtını veren İsmail Demirci, romantik bir adam olmadığını söyledi: “Romantik değilim. Hiç değilim hem de. Aklıma gelmiyor. Bende yok yani o. Çiçek almak çok istiyorum ama normal bir günde bu aklıma gelmiyor. O inceliği koymamışlar bana. Belki de kolaya kaçıyorum bunu söyleyerek.”
Hande Soral’la mutluluklarını oğulları Ali’yle perçinleyen İsmail Demirci, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Aşk nedir?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Benim için aşk huzurlu bir ev demek. Hele de şu anki durumum itibarıyla. Artık Hande’yi Ali’siz, Ali’yi Hande’siz düşünemiyorum. Onlarla olan bütün bağım aşk. Ona doğru şeyleri öğretmem de aşk. Yani o kadınla beraber hayata getirdiğimiz oğlum da aşk. Çocuğum olduktan sonra aşkla ilgili fikirlerim çok değişti.”