'Enfes Bir Akşam' oyuncusu İsmail Demirci: Çiçek almak istiyorum ama aklıma gelmiyor

"ÇİÇEK ALMAK AKLIMA GELMİYOR"

“İyi bir âşık mısın?” sorusuna “Değilim” yanıtını veren İsmail Demirci, romantik bir adam olmadığını söyledi: “Romantik değilim. Hiç değilim hem de. Aklıma gelmiyor. Bende yok yani o. Çiçek almak çok istiyorum ama normal bir günde bu aklıma gelmiyor. O inceliği koymamışlar bana. Belki de kolaya kaçıyorum bunu söyleyerek.”