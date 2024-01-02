Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e övgü dolu sözler: "Sen bir armağandın"

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı 'Adım Farah' dizisi final yaparak izleyenlerine veda etti. Dizinin final bölümünün yayınlanmasının ardından Engin Akyürek, Instagram'ın hikaye bölümünden peş peşe paylaşımlarda bulundu. Önce ekip arkadaşlarına teşekkür eden başarılı aktör ardından izleyenler için bir mesaj yayınladı.

"Demet sen bir armağandın"

Engin Akyürek, rol arkadaşı Demet Özdemir'e de ayrı bir parantez açtı. Özdemir'le fotoğrafını paylaşan Akyürek, bu karenin üzerine "Demet sen bir armağandın" notunu yazdı.