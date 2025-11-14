Engin Altan Düzyatan ailesiyle Dubai'ye yerleşmişti: Sebebini açıkladı

"Diriliş Ertuğrul" ve son olarak "Çöp Adam" gibi popüler projelerde yer alan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar (Düzyatan) ile evlendi ve bu mutlu evlilikten Emir Aras ile Alara adında iki çocuğu oldu.

11 yıllık evliliğini sürdüren Engin Altan Düzyatan, ailesiyle birlikte aldığı radikal bir kararla Dubai'ye taşındı.

Engin Altan Düzyatan'ın Dubai'ye Taşınma Nedeni

Bugün Boğaziçi Film Festivali'ne katılan ünlü oyuncu, Dubai'ye taşınma nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Ben git gel yapıyorum ama çocuklar orada okula başladılar. Daha iyi dillerinin olmasını, uluslararası arkadaşları olmasını istiyoruz. Onlara katkıları olacağını düşünüyoruz. Orada okullarını bitirdikten sonra memleketlerine gelip hizmetlerine devam etsinler."

Bu açıklamaya göre, Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte esas olarak çocuklarının uluslararası düzeyde dil öğrenmesi ve kültürel çeşitliliğe sahip bir çevrede büyümesi amacıyla bu kararı aldı. Oyuncu, çocuklarının eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek ülkeye hizmet etmelerini arzu ettiğini de belirtti.