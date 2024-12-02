Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın Bali'de doğum günü kutlaması
Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar doğum günü kutlaması için romantik bir tercih yaparak Bali'yi tercih etti.
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2014 yılında dünya evine giren ve Aras ile Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan çifti, tatil için Endonezya'ya gitti.
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Soluğu Bali Adası'nda alan çift, sosyal medya hesaplarında birçok kare paylaştı.
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Hint Okyanusu'nda sörf yapan Düzyatan, "Bali hakkında bazı anılar" notuyla paylaşım yaptı.
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Ünlü oyuncu, 36 yaşına basan eşi Neslişah Alkoçlar'ın doğum gününü ise "İyi ki doğmuşsun birtanem" notuyla kutladı.