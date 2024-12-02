Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın Bali'de doğum günü kutlaması

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar doğum günü kutlaması için romantik bir tercih yaparak Bali'yi tercih etti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın Bali'de doğum günü kutlaması - Resim : 1

2014 yılında dünya evine giren ve Aras ile Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan çifti, tatil için Endonezya'ya gitti. 

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Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın Bali'de doğum günü kutlaması - Resim : 2

Soluğu Bali Adası'nda alan çift, sosyal medya hesaplarında birçok kare paylaştı.

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Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın Bali'de doğum günü kutlaması - Resim : 3

Hint Okyanusu'nda sörf yapan Düzyatan, "Bali hakkında bazı anılar" notuyla paylaşım yaptı.

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Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın Bali'de doğum günü kutlaması - Resim : 4

Ünlü oyuncu, 36 yaşına basan eşi Neslişah Alkoçlar'ın doğum gününü ise "İyi ki doğmuşsun birtanem" notuyla kutladı.