Engin Altan Düzyatan, Irina Shayk ve Chris Hemsworth ile bir araya geldi

2023'ün Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP'de yapıldı. Türk oyuncu Engin Altan Düzyatan da yarışı tribünden seyreden ünlü isimler arasında yer aldı.

YARIŞI ÜNLÜ İSİMLERLE BİRLİKTE İZLEDİ

Engin Altan Düzyatan, yarışta dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi. Ünlü oyuncu, yarış sırasında Rus model Irina Shayk ile ayaküstü sohbet etti.

Ayrıca Avustalyalı oyuncu Chris Hemsworth ile bir araya gelen Engin Altan Düzyatan, ünlü isimlerle objektif karşısında poz verdi.

Ünlü oyuncu, o esnada çekilen fotoğraflarını "Abu Dabi inanılmaz bir deneyimdi" sözleriyle sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.