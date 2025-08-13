Engin Altan Düzyatan ve ailesi tatil rotasını Londra'ya çevirdi
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, ailece tatile çıktı. Sosyal medya hesabından tatil anlarını paylaşan Neslişah Alkoçlar, eşiyle birlikte çekildiği romantik karelerle büyük beğeni topladı. Çiftin mutlu ve huzurlu anları, takipçilerinden çok sayıda olumlu yorum aldı.
"Diriliş Ertuğrul", "Barbaroslar" ve son olarak "Çöp Adam" gibi başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan, 11 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor.
2014 yılında dünyaevine giren çiftin, Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunuyor.
Yaz aylarını çocuklarıyla birlikte farklı şehirlerde değerlendiren Düzyatan ailesi, geçtiğimiz haftalarda deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı
Plajda çektikleri keyifli kareleri sosyal medyadan paylaşan çift, şimdi ise tatillerine daha kültürel bir dokunuş katmak için rotalarını Londra'ya çevirdi.