Engin Altan Düzyatan ve ailesi tatil rotasını Londra'ya çevirdi

"Diriliş Ertuğrul", "Barbaroslar" ve son olarak "Çöp Adam" gibi başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan, 11 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor.