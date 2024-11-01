Engin Altan Düzyatan'ı ölen köpeği Hector hakkında konuştu: Üzgünüm ağlatmayın beni

Birsen Altuntaş'ın haberine göre köpeğinin vefatıyla sarsılan Engin Altan Düzyatan vefat eden köpeği Hektor sorulduğunda duygulandı ve şunları söyledi:

“Bununla ilgili çok söylenecek bir şey yok. Çok güzel bir yol arkadaşıydı. Süper zarifti. Çok beyefendiydi, çok sevildi bizim tarafımızdan… Ailem tarafından da çocuklarım tarafından da, eşim tarafından da herkes tarafından çok sevildi. Bütün arkadaşlarım çok sevdi. Benim ona verebileceğim şey bu sevgiydi. O bana sınırsız bir sevgi veriyordu”