Engin Altan Düzyatan'ı ölen köpeği Hector hakkında konuştu: Üzgünüm ağlatmayın beni
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, dün akşam filminin galasında ölen köpeği Hector hakkında konuştu. Ünlü oyuncu köpeğinin ölümü sonrası büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.
Engin Altan Düzyatan, 22 Kasım'da vizyona girecek olan Dünya Varmış filminin galasında muhabirlerin soruların yanıtladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre köpeğinin vefatıyla sarsılan Engin Altan Düzyatan vefat eden köpeği Hektor sorulduğunda duygulandı ve şunları söyledi:
“Bununla ilgili çok söylenecek bir şey yok. Çok güzel bir yol arkadaşıydı. Süper zarifti. Çok beyefendiydi, çok sevildi bizim tarafımızdan… Ailem tarafından da çocuklarım tarafından da, eşim tarafından da herkes tarafından çok sevildi. Bütün arkadaşlarım çok sevdi. Benim ona verebileceğim şey bu sevgiydi. O bana sınırsız bir sevgi veriyordu”
Ağlamamak için kendisini zor tutan Düzyatan “Odama çıkamıyorum. Çünkü benim odamda karşımda yatağı vardı. Orada yatardı, odama çıkamıyorum ama atlatacağım… Hayat bir şekilde devam ediyor. Elimizden geleni yapmış olduk ve en güzel vedayı gerçekleştirdik. Üzgünüm ağlatmayın beni…” diye konuştu.
Gözleri dolan oyuncu “Yeniden evcil hayvan sahiplenir misiniz?” sorusuna “Mutlaka yeni bir hayvan sahipleneceğim. Çünkü çok alışığım bu duruma… Çocukluğumdan beri benim hep bir evcil hayvanım oldu. Çok kısa sürede bunu yapabileceğimi zannetmiyorum ama biraz zaman tanıdıktan sonra kendime bir yol arkadaşına da daha ihtiyacım olacak” cevabını verdi.