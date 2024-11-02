Enis Arıkan'dan Metin Arolat'a: Ömür boyu saklayacağım...
Son olarak Camdaki Kız dizisinde izlediğimiz oyuncu Enis Arıkan, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Metin Arolat ile ilgili anısını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Metin Arolat, geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Yakın arkadaşı olan ünlü oyuncu Enis Arıkan'dan Metin Arolat paylaşımı geldi.
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'ÇIKARIP BANA HEDİYE ETMİŞTİ'
Hikayesinde paylaşım yapan Enis Arıkan anısını şöyle anlattı: Gözlüğün ne kadar güzel demiştim. Çıkarıp bana hediye etmişti Metin Arolat. Ömür boyu saklayacağım nur içinde yat...