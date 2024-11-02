Enis Arıkan'dan Metin Arolat'a: Ömür boyu saklayacağım...

Son olarak Camdaki Kız dizisinde izlediğimiz oyuncu Enis Arıkan, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Metin Arolat ile ilgili anısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 3
Enis Arıkan'dan Metin Arolat'a: Ömür boyu saklayacağım... - Resim : 1

Sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Metin Arolat, geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetmişti.

2 / 3
Enis Arıkan'dan Metin Arolat'a: Ömür boyu saklayacağım... - Resim : 2

Yakın arkadaşı olan ünlü oyuncu Enis Arıkan'dan Metin Arolat paylaşımı geldi.

3 / 3
Enis Arıkan'dan Metin Arolat'a: Ömür boyu saklayacağım... - Resim : 3

'ÇIKARIP BANA HEDİYE ETMİŞTİ'

Hikayesinde paylaşım yapan Enis Arıkan anısını şöyle anlattı: Gözlüğün ne kadar güzel demiştim. Çıkarıp bana hediye etmişti Metin Arolat. Ömür boyu saklayacağım nur içinde yat...