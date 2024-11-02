Enis Arıkan'dan Metin Arolat'a: Ömür boyu saklayacağım...

'ÇIKARIP BANA HEDİYE ETMİŞTİ'

Hikayesinde paylaşım yapan Enis Arıkan anısını şöyle anlattı: Gözlüğün ne kadar güzel demiştim. Çıkarıp bana hediye etmişti Metin Arolat. Ömür boyu saklayacağım nur içinde yat...