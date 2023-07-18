Enis Arıkan'ı isyan ettiren olay: Gelmeyin artık

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, tatilini İzmir Alaçatı'da geçirmeye devam ediyor. Ancak ünlü oyuncu hayranlarının yoğun ilgisinden oldukça bunaldı. Arıkan, evinin kapısına kadar gelen hayranları için şu sözlerle sosyal medyadan isyanını dile getirdi:

ENİS ARIKAN: GELİP KAPIMI ÇALMAYIN, ÇOK AYIP

Arıkan çektiği videoda “Tam çok taze olmuşken söyleyeyim; lütfen Alaçatı’daki evime gelmeyin kardeşim… Gelip kapımı çalmayın. Çok ayıp bir şey bu tanımadığınız insanın kapısını çalıp ‘Fotoğraf çektirmek çektirebilir miyiz?’ diyemezsiniz. Yıllar evvel de yatak odamdan bir herif çıkmıştı. Buyurun beyefendi dediğimde ‘fotoğraf istiyorum’ demişti. Yemin ediyorum size, daha yıldık gelmeyin kardeşim… Ayıp ya! Tamam tatlıyız çok şekeriz. Zıkkımın dibi istemiyorum evimde sizi istemiyorum” açıklamasını yaptı.

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

“Donlayım, çıplağım gelmeyin artık… Kameralardan görüyorum fotoğraf için geldiklerini… Yanımda kişileri gönderirim. Onlar da güle güle diyorlar… Koskoca insanlar geliyorlar sonra arkalarına baka baka gidiyorlar. Gidişleri de üzüyor beni… Neyim ben? Madame Tussauds Müzesi’ndeki balmumu heykel miyim de öyle ziyarete geliyorsunuz? Tanımadığım insanı sevmem, gelmeyin kapıma…”