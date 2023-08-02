Enrique Iglesias'a sevgilisinden uyarı: Artık hayranlarınla öpüşme, hastalık kapacağız

Kısa süre önce haklarında evlilik dedikoduları çıkan Anna Kournikova ile Enrique Iglesias, 2011 yılından bu yana birlikte. Çiftin 4 yaşında Lucy ve Nicolas adlı ikizleri ile 2 yaşında Mary adında bir kızları bulunuyor. Gösteri dünyasının bazı ünlüleri, hayranlarıyla aralarına pek mesafe koymuyor. O isimlerden birisi de ünlü şarkıcı Enrique Iglesias.

Sevgilisinden uyarı

Söylentilere göre Kournikova, sahneye çıktığında yanına giden bazı hayranlarıyla öpüşen Iglesias'a bir daha bunu yapmamasını söyledi.

ABD Magazin sitelerinde yer alan haberlere göre Anna Kournikova, sahnede kadın hayranlarını dudaklarından öpen Iglesias'a hep hoşgörü gösterdi. Fakat görünüşe göre onun hoşgörüsü de sınıra ulaştı.

Radar adlı internet sitesine konuşan kaynaklara göre Anna, Iglesias'a özellikle de pandemiden sonra artık dünyanın değiştiğini ve bir daha kadın hayranlarını sahnede öpmemesini söyledi.

Görünüşe göre Anna Kourkinova'nın bu isteği kıskançlıktan değil, sağlığını düşündüğü için. Çünkü bu kaynaklara göre Kournikova, sevgilisinin bu huyu yüzünden kendilerinin de bir hastalık kapmasından endişe ediyor.