Erdal Özyağcılar da Boğaz'da denize girme akımına uydu
Son zamanlarda ünlüler arasında popüler hale gelen İstanbul Boğazı'nda denize girme akımına usta oyuncu Erdal Özyağcılar da katıldı. Özyağcılar o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Daha önce Aleyna Tilki, Berrak Tüzünataç, Serel Yereli, Betül Demir gibi ünlüler Boğaz'da denize girmişti. Ünlülerin İstanbul Boğazı'nda denize girme akımına Erdal Özyağcılar da kapıldı.
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76 yaşındaki oyuncu Boğaziçi'ne girdiği o anları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak Orhan Veli Kanık'ın 'Bedava' şiirini not düştü.
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Erdal Özyağcılar yayımladığı o videoda; "Efendim, sakın şaşırmayın. Denize giriyoruz, Boğaz'ımıza giriyoruz. Hadi gelin yaklaşın " diyerek kendini Boğaziçi'nin dalgalı sularına bıraktı.
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