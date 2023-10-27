Erdal Özyağcılar iyilik yaptı, kötülük buldu: Ünlü oyuncuya tehdit!

Usta oyuncusu Erdal Özyağcılar iyilik yaptı karşılığında kötülükle karşılaştı. Beşiktaş'ta bir mekanda görevli Oktay T.'nin maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyip yardım istemesi üzerine belli aralıklarla maddi yardımda bulunan Erdal Özyağcılar bir süre sonra yardımı kesti. Ancak iddiaya göre Oktay T.'nin küfür dolu ölüm tehditleri ile karşı karşıya kaldı.

'BEN HACI HÜSREVİ YAKTIM, CEZA-İ EHLİYETİM YOK'

Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz aya kadar talepleri devam eden gence, artık yardım istememesini söyleyen Özyağcılar iddiaya göre bu kez Oktay T.'nin tehditlerine maruz kaldı; 'Ben hacı hüsrevi yaktım. Ceza-i ehliyetim yok. Allah peygamber dinlemem geçmiş ola' diyerek mesaj gönderdi. Küfürlerin yer aldığı bir de ses kaydı gönderdiği iddia edilen genç, 'Beni engelleme demedim mi sana, yakarım bu dünyayı' şeklinde sözler sarf etti.

'BEN ALKOLİĞİM VE KİŞİLİK TEDAVİSİ GÖRÜYORUM'

Ünlü oyuncu yaşadıkları sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Oktay T., "Ben İstanbul'da bazı eğlence mekanlarında çalıştım. Erdal Özyağcılar'ı buradan tanıyorum. Kendisinden para talep ettim. Bana 4-5 defa para gönderdi daha sonra tekrar para istedim. Bu kez göndermedi. Telefonumu Ayhan isimli bir kişi alıp Özyağcılar'a küfür etti. Ben alkolik bir insanım, kişilik tedavisi görüyorum. Bu yüzden arayıp aramadığımı hatırlamıyorum. Kendisinden özür dilerim. Gerekirse ondan aldığım parayı iade ederim" diyerek kendisini savundu.

Oktay T., ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.