Erdal Özyağcılar'dan nostaljik kare

'BU MESLEĞE GÖNÜL VERDİĞİM İÇİN BİNLERCE ŞÜKÜR OLSUN'

"Albümlerin arasından İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü öğrenci hüviyet kartım çıkıverdi karşıma. Resmime baktım üzmedi beni şimdiki halim. Konservatuar yıllarım hepsi buram buram hala yüreğimde hüzünlenmedim. Sadece yıllar önce bu mesleğe gönül verip adım attığım için binlerce kez şükürler olsun dedim."