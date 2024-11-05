Erdal Özyağcılar'dan nostaljik kare
Birçok film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerini eski zamana götürdü.
'Postacı', Çöpçüler Kralı', 'Kibar Feyzo', 'Bizimkiler', 'Yabancı Damat', 'Elveda Rumeli', 'Aile Arasında' ve 'Yasak Elma' gibi birçok önemli projede yer alan Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından takipçilerine nostalji yaşattı.
Sosyal medyayı sık kullanan usta oyuncu, Instagram hesabından İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü öğrencisiyken olan fotoğrafını paylaştı.
Oyuncu, yer alacağı bir dizi için kendisinden gençlik fotoğrafının istendiğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:
'BU MESLEĞE GÖNÜL VERDİĞİM İÇİN BİNLERCE ŞÜKÜR OLSUN'
"Albümlerin arasından İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü öğrenci hüviyet kartım çıkıverdi karşıma. Resmime baktım üzmedi beni şimdiki halim. Konservatuar yıllarım hepsi buram buram hala yüreğimde hüzünlenmedim. Sadece yıllar önce bu mesleğe gönül verip adım attığım için binlerce kez şükürler olsun dedim."