Erdil Yaşaroğlu: Begüm benim hayata daha güzel bakmamı sağlıyor

Beyoğlu’ndaki Alexandre Vallaury Binası’nda ikinci kişisel sergisini tanıtan Erdil Yaşaroğlu, açılış davetindeki konuşmasıyla büyük beğeni topladı.

'HER BİRİNİN KENDİ HİKAYESİ VAR'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdil Yaşaroğlu "Yaklaşık 1.5 yıldır hazırlanıyorum. 30'a yakın eser ve her birinin kendi bir hikayesi var. Genel anlamda sorunları yansıtmaya çalışıyorum eserlerime" dedi.

'BEGÜM BÜTÜN ESERLERİN İÇİNDE YAŞIYOR'

Açılış davetinde konuşan Yaşaroğlu, 13 yıllık oyuncu eşi Begüm Kütük'e övgüler yağdırdı. Yaşaroğlu, "Begüm bütün eserlerin içinde yaşıyor. Begüm benim hayata daha güzel bakmamı sağlıyor. Her zaman en büyük destekçim olmuştur. Güzel kadınların heykelini yapmak çok zor. Benim için büyük bir sorumluluk olurdu onu esere dönüştürmek. Belki bir gün yaparım" şeklinde konuştu.