Eric Dane neden öldü? Kaç yaşındaydı?

Hollywood dünyasından üzücü bir haber geldi. Grey's Anatomy dizisindeki unutulmaz Dr. Mark "McSteamy" Sloan rolüyle kalplerde taht kuran Eric Dane, 19 Şubat 2026 Perşembe günü, 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ünlü oyuncunun vefatı, ailesi ve menajeri tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu. İşte Eric Dane'in hayatı ve mücadelesine dair detaylar:

Eric Dane Neden Öldü?

Eric Dane, bir süredir ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı ile mücadele ediyordu. Nisan 2025'te teşhis konulduğunu kamuoyuna açıklayan oyuncu, yaklaşık 10 ay süren bu zorlu sürecin ardından hastalığa bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Son günlerini eşi Rebecca Gayheart, kızları Billie ve Georgia ile birlikte huzur içinde geçirdiği belirtildi.

Eric Dane Kimdir? (Kariyeri ve Yaşamı)

9 Kasım 1972 tarihinde San Francisco'da doğan Eric Dane, kariyeri boyunca pek çok başarılı projeye imza attı:

McSteamy Efsanesi: 2006-2012 yılları arasında Grey's Anatomy dizisinde canlandırdığı plastik cerrah Dr. Mark Sloan karakteriyle dünya çapında üne kavuştu.

Euphoria: Son yıllarda HBO'nun fenomen dizisi Euphoria'da Cal Jacobs karakteriyle sergilediği performansla oyunculuk gücünü bir kez daha kanıtladı.

Diğer Projeleri: The Last Ship dizisinde Kaptan Tom Chandler rolünü üstlendi; ayrıca Marley & Me, Valentine's Day ve X-Men: The Last Stand gibi önemli filmlerde rol aldı.

ALS Mücadelesi ve Mirası

Dane, teşhis konulduktan sonra hastalığı bir kenara çekilip beklemek yerine, ALS farkındalığı yaratmak için büyük bir çaba sarf etti. Washington'da düzenlenen sağlık konferanslarına katılarak hastaların sesi oldu ve 2025 yılının Eylül ayında ALS Network tarafından "Yılın Savunucusu" ödülüne layık görüldü.

2026 yılının sonlarına doğru yayımlanması planlanan "Book of Days: A Memoir in Moments" adlı anı kitabı, oyuncunun hem kariyerini hem de ALS ile olan son yolculuğunu ilk ağızdan anlatacak bir miras olarak kalacak.

Eric Dane'in vefatı sonrası, Grey's Anatomy ve Euphoria ekibi başta olmak üzere pek çok meslektaşı taziye mesajları yayımlayarak oyuncunun disiplinine ve beyefendi kişiliğine vurgu yaptı.