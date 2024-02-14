Erkan Özerman hayatını kaybetti

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Türk tasarımcı ve organizatör Erkan Özerman (86), bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. Özerman, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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VEFATINI FİLM-SAN VAKFI DUYURDU
Özerman'ın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Açıklamada, "Film-San Vakfı'nın kurucularından organizatör Erkan Özerman’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.
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'HAYATIMIN SONUNU YAŞIYORUM' DEMİŞTİ
2022 yılında pankreas kanseri tekrar nükseden ve karaciğerine yayılan Erkan Özerman, konuk olduğu programda hastalığını şans eseri öğrendiğini anlatarak "Hayatımın sonunu yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.