Erkan Özerman hayatını kaybetti

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti.

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Erkan Özerman hayatını kaybetti - Resim : 1

Türk tasarımcı ve organizatör Erkan Özerman (86), bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. Özerman, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Erkan Özerman hayatını kaybetti - Resim : 2

VEFATINI FİLM-SAN VAKFI DUYURDU

Özerman'ın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Açıklamada, "Film-San Vakfı'nın kurucularından organizatör Erkan Özerman’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.

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Erkan Özerman hayatını kaybetti - Resim : 3

'HAYATIMIN SONUNU YAŞIYORUM' DEMİŞTİ

2022 yılında pankreas kanseri tekrar nükseden ve karaciğerine yayılan Erkan Özerman, konuk olduğu programda hastalığını şans eseri öğrendiğini anlatarak "Hayatımın sonunu yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.