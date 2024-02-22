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Erol Evgin'den nostaljik paylaşım: Bir albüm tanıtım kokteylimden... Hey gidi günler
'İşte Öyle Bir Şey', 'Sevdan Olmasa', 'Söyle Canım' ve 'Bir de Bana Sor' gibi hit parçalara imza atan Erol Evgin sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik karelere bir yenisini ekledi.
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Pop müziğin duayen ismi Erol Evgin sanatçı arkadaşlarıyla çekildiği bir fotoğrafı, 'tbt' etiketi ile Instagram hesabından yayınladı.
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Usta müzisyen, birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı fotoğrafa, 'Bir albüm tanıtım kokteylimden… Nükhet Duru, Bedia Muvahhit ve Adile Naşit ile birlikte… Hey gidi günler!…' mesajını yazdı.
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Usta sanatçı zaman zaman eski fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor. Daha önce de "Kayak sporu yaptığım yıllardan bir anı. Bu renk montlar bu yıl da moda oldu değil mi?" notuyla bir nostalji yapmıştı.
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