Erol Evginden nostaljik paylaşım: Efsaneler müzikal gecesinde bir arada

'İşte Öyle Bir Şey', 'Sevdan Olmasa', 'Söyle Canım' ve 'Bir de Bana Sor' gibi hit parçalara imza atan ,76 yaşındaki Erol Evgin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Nostaljik paylaşım

Usta sanatçı, birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye, 'Sevgili Nükhet ve sevgili Haldun Dormen ve de arkadan geçen sevgili Ayşen Gruda bir müzikal gecesinden...' notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.