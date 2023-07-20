Erol Evginden nostaljik paylaşım: 'Kim bilir nerenin kıyısı?'

Ünlü isimlerden kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Türk pop müziğinde unutulmaz şarkılara imza atan Erol Evgin de, yıllar önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Giysilerden yılları tahmin etmeye devam"

Erol Evgin, fotoğrafına "Giysilerden yılları tahmin etmeye devam. Jean’ın geniş paçaları ve ayakkabının topukları 70’ler diyor. Yeri hatırlamıyorum. Kim bilir nerenin kıyısı…" notunu düştü.