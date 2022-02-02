Erol Evgin'in acı günü Türk pop müziğinin usta ismi Erol Evgin, ağabeyi Arif Hikmet Evgin'in hayatını kaybettiğini duyurdu. 02 Şubat 2022 Sanatçı Erol Evgin'in acı günü... Ağabeyinin yaşamını yitirdiğini Instagram hesabından duyuran Erol Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." mesajını paylaştı. Bu gönderiyi Instagram'da gör Erol Evgin (@erolevginofficial)'in paylaştığı bir gönderi sık okunanlar 100 Kamasutra Pozisyonu Terazi burcu erkeğini etkilemenin 20 yolu Kaygana nasıl yapılır? İşte karşınızda nefis kabak kaygana! Bir dönemin 'Mankenler Kralı'ydı: Şimdi neler yapıyor? Utangaç mı ilgisiz mi? Utangaç erkeği anlamanın 24 yolu astro haber 3 Şubat'ta burçları neler bekliyor? 2 Şubat'ta burçları neler bekliyor? Aşk, kariyer sağlık: Şubat ayı burçlara neler getiriyor? 1 Şubat Kova Burcunda İçten Yanmalı Yeniay! 1 Şubat'ta burçları neler bekliyor? magazin Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu’nun filmi 'Eflatun' geliyor Hande Soral paylaştı: İki bebeğim... Ezgi Mola: Samimi ve güçlü Fenty bebek yolda! Rihanna, ASAP Rocky ile ilk çocuğunu bekliyor