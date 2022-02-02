Erol Evgin'in acı günü

Türk pop müziğinin usta ismi Erol Evgin, ağabeyi Arif Hikmet Evgin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Erol Evgin'in acı günü

Sanatçı Erol Evgin'in acı günü... Ağabeyinin yaşamını yitirdiğini Instagram hesabından duyuran Erol Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." mesajını paylaştı.

 
 
 
 
 
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Erol Evgin (@erolevginofficial)'in paylaştığı bir gönderi