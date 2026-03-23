Ünlü yapımcı, eski şarkıcı ve doktor Erol Köse, 23 Mart 2026 tarihinde İstanbul Sarıyer'deki dairesinin 16. katından düşerek 61 yaşında hayatını kaybetti.

Erol Köse kimdir, kaç yaşındaydı?

1965 yılında Elazığ'da doğan Erol Köse, tıp eğitimini sürdürürken girdiği sanat dünyasında Komedi Dans Üçlüsü grubuyla geniş kitlelerce tanınmıştı.

Sekiz yıllık grup kariyerinin ardından müzik yapımcılığına yönelen Köse; Tarkan, Gülşen, Sertab Erener ve Ayna gibi isimlerle çalışarak Türk pop müziğinin en güçlü prodüktörlerinden biri haline geldi.

Renkli kişiliği, dobra açıklamaları ve magazin dünyasındaki etkili konumuyla her dönem adından söz ettiren Köse'nin ani vefatı, sanat camiasında büyük bir şok ve üzüntüyle karşılandı.