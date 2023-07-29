Erşan Kuneri 2'nin yeni yüzlerinden ilk kare geldi

İlk sezonuyla oldukça beğenilen Erşan Kuneri'nin senaristi ve başrolü Cem Yılmaz, yeni kadrosuyla Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunu müjdeledi. Erşan Kuneri 2‘nin çekimleri önümüzdeki ay başlıyor.

YENİ OYUNCULARDAN İLK KARE

Yakın zamanda sete çıkması beklenen Erşan Kunerinşn oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler yaşandı. Bazı oyuncuların veda ettiği ekibe Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal katıldı.

Cem Yılmaz yeni ekiple ilk karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Yılmaz paylaşımına, "Yine memleketin en hünerli insanları ile beraberim." notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cem Yılmaz (@cmylmz)'in paylaştığı bir gönderi

Gazeteci Birsen Altuntaşın haberine göre filmin ikinci sezonunda Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu yer almayacak. Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar ve Bülent Şakrak yeni bölümlerde de kamera karşısına çıkacak. Yeni ekipte ayrıca Celal Kadri Kınoğlu, Alişan Uğur, Tuğrul Tülek, Hande Yılmaz ve Seda Akman da rol alacak.