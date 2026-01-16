Bestemsu Özdemir anne oldu

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştiren Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem çifti, evliliklerini bir bebekle taçlandırdı. Bir süredir heyecanla beklenen o gün geldi ve ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Bestemsu Özdemir, bir süredir birlikte olduğu eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem ile Ağustos 2025'te Fethiye'de dünyaevine girmişti.

 Özdemir, bebek beklediği iddialarını, “Bunları düğünden sonra doya doya konuşmak istiyoruz. Ersin hayatımda verdiğim en doğru karar” yanıtıyla geçiştirirken meslektaşı Asuman Dabak, “Evet, öyle bir sürprizi de var, sağlıkla gelsin inşallah” sözleriyle müjdeyi vermişti.

Özdemir ve Görkem çifti, dört gözle bekledikleri bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuştu. Snob Magazin'in haberine göre; Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem’in Sarp Marco adını verdikleri oğulları 11 Ocak Pazar günü dünyaya geldi. 

Ünlü oyuncunun ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 