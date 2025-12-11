Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Yıldız Asyalı’dan yeni açıklamalar

Asyalı, yaptığı bir diğer paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Değerli basın mensubu arkadaşlarımız ve sevgili kadınlara tekrar sesleniyorum. Birçoğumuz 'Boşanmak istiyorum' dediğimiz anda manipülasyonlara ve iftiralara maruz kalıyoruz. Dün, annemle babamın evinin bahçesinde, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen elini kolunu sallaya sallaya oturabilen; ardından bunu yalanlayıp 'Acaba Yıldız halüsinasyon mu gördü?' dedirten bu insandan gerçekten kurtulmam için dua edin diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bir kız çocuğu annesiyim, bir sanatçıyım, bir sinema oyuncusuyum ve şu anda çocuğumu burada büyütüyorum."