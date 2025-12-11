Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Yıldız Asyalı’dan yeni açıklamalar
Eşi Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü iddia eden Yıldız Asyalı, yeni bir açıklama yaptı. Asyalı, mahkemece verilen uzaklaştırma kararına rağmen eski eşinin yeniden kapısına gelerek kendisini rahatsız ettiğini belirtti.
Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında Mustafa Semih Demirci ile dünyaevine girmişti. Ancak Asyalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullanarak eşinden şiddet gördüğünü öne sürmüştü.
Ünlü oyuncu, son paylaşımında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Demirci’nin kendisine yeniden yaklaştığını iddia etti.
Asyalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Değerli basın mensupları, değerli dostlar… Dün bu video sonrası, yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor."
Asyalı, yaptığı bir diğer paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Değerli basın mensubu arkadaşlarımız ve sevgili kadınlara tekrar sesleniyorum. Birçoğumuz 'Boşanmak istiyorum' dediğimiz anda manipülasyonlara ve iftiralara maruz kalıyoruz. Dün, annemle babamın evinin bahçesinde, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen elini kolunu sallaya sallaya oturabilen; ardından bunu yalanlayıp 'Acaba Yıldız halüsinasyon mu gördü?' dedirten bu insandan gerçekten kurtulmam için dua edin diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bir kız çocuğu annesiyim, bir sanatçıyım, bir sinema oyuncusuyum ve şu anda çocuğumu burada büyütüyorum."