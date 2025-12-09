Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Yıldız Asyalı'nın ifadesi ortaya çıktı

Aracımı çalan Mustafa Semih Demirci isimli şahıstan şikayetçi ve davacıyım"

Asyalı ifadesinde şunları söyledi:

"Yaklaşık 6 ay önce eşim olan Mustafa Semih Demirci isimli şahısla evlendik. Evlendiğimiz günden beri aramızda sürekli olarak şiddet hali mevcuttu ve kendisi sürekli olarak kendini darp edip bunu benim yaptığım savunuyor. Daha önce de şikayetçi oldum ve mahkeme tarafından tedbir kararı konuldu ama bir aydır birlikte yaşıyorduk. 16.11.2025 günü saat 19.30 sıralarında yine beni darp etti, ben de kendisinden şikayetçi oldum.

Daha sonra Gümüşlük Mahallesi Adalar denizinde bulunan ikimizin ortak olarak kullandığımız evde ben uyuduğum esnada, eşim olan Mustafa Semih Denir i isimli şahıs eve girerek bana ait olan Aymek Marka Beyaz Renkli Bilgisayar, 1 adet Kemanımı evden almış ve 34 ... 978 plakalı aracımın anahtarını çantamdan almış, evimin önünde park halinde bulunan 34 ... 978 plakalı aracımı alarak evimin önünden götürmüş. Ben sabah uyandığımda olayı fark ettim. Evimden Aymek Marka Beyaz Renkli Bilgisayar, 1 adet Kemanım ve 34 ... 978 plakalı aracımı çalan Mustafa Semih Demirci isimli şahıstan şikayetçi ve davacıyım."